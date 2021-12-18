Рябков: США не готовы отказаться от шаблонов в отношениях с Россией

Вашингтон все еще не готов отрешиться от собственных шаблонов, чтобы улучшить ситуацию в отношениях с Москвой, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было. Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось - и не в лучшую сторону, - приводит слова Рябкова ТАСС.

По словам заместителя главы МИД РФ, пока, к сожалению, нет признаков, что американцы готовы отрешиться от собственных шаблонов. Без принятия США и НАТО представленных Москвой документов в сфере безопасности ситуация будет оставаться крайне сложной и напряженной.