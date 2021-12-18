Telegram выплатил в России штрафы на 15 миллионов

Telegram погасил задолженность по штрафам в 15 миллионов рублей по шести исполнительным делам, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

Решения о штрафах по шести делам принял Таганский суд Москвы после отказа удалить запрещенный в России контент. Сейчас мессенджер полностью погасил всю сумму, других исполнительных производств в отношении Telegram нет.

В должниках остались Twitter, Facebook и Google, в отношении которых ведутся производства. Всего с начала года соцсети и мессенджеры получили штрафы на более чем 200 миллионов за отказ удалить запрещенный в РФ контент.

На этой неделе московский суд за аналогичные нарушения оштрафовал Twitter на десять миллионов рублей по двум эпизодам, а Meta (ранее Facebook) получила три штрафа на сумму 13 миллионов рублей.