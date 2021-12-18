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Умерла актриса из "Коломбо" Бриджит Хэнли

Новости
    18.12.2021, 12:44
Текст:   Олег Усков
Бриджит Хэнли. Фото: ABC Television/ wikipedia.org Бриджит Хэнли. Фото: ABC Television/ wikipedia.org
Бриджит Хэнли. Фото: ABC Television/ wikipedia.org

15 декабря в Калифорнии в возрасте 80 лет скончалась американская телезвезда Бриджит Хэнли. По информации Deadline, артистке был поставлен диагноз болезнь Альцгеймера, и последние дни свои она коротала в богадельне Фонда кино и ТВ.

Хэнли родилась в Миннесоте 3 февраля 1941 года. Сниматься начала в середине 60-х: "Дочь фермера", "Хэнк", "Моя жена меня приворожила", "Летающая монахиня", "Странная парочка". "Коломбо", "Любовь по-американски", "История призрака", "Завоевание Запада" - всего более сорока проектов. Самая известная роль - Кэнди в комедийном вестерне "А вот и невесты".

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