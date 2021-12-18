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Вышел трейлер анимационной антологии Netflix "Дом"

Новости
    18.12.2021, 13:26
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix представлен трейлер британо-американской анимационной антологии "Дом". Причем трейлер такой, что уже стоит иного полнометражного мультфильма.

Внутри - три сюрреалистические истории от звезд независимой анимации. Все они происходят в одном доме. С одинаковой степенью причудливости.

На оригинальной озвучке - Хелена Бонэм-Картер ("Бойцовский клуб", "Гарри Поттер"), Мэттью Гуд ("Хранители", "Моя семья и другие звери"), бывшая супруга Шайи ЛаБафа Миа Гот ("Нимфоманка", "Суспирия"), Миранда Ричардсон ("Сонная лощина", "Черная гадюка"), Клоди Блэкли ("Гордость и предубеждение"), Марк Хип ("Чарли и шоколадная фабрика", "Звездная пыль", "Зеленое крыло"), Уилл Шарп ("Шерлок", "Дирк Джентли"), Пол Кэй ("Игра престолов").

Релиз - 14 января.

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