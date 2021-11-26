Хелена Бонэм Картер сыграет роль легендарной британской телеведущей

Британская актриса Хелена Бонэм Картер сыграет главную роль в мини-сериале компании ITV "Нолли" (Nolly), о популярной телеведущей и актрисе, которую уволили без объяснения причин. Об этом сообщает Variety .

Речь идет о Ноэль Гордон, которая получила поистине всенародную известность в Великобритании, снявшись в мыльной опере "Перекресток" (Сrossroads), транслировавшийся на национальном телевидении с 1964 по 1988 год. В сериале рассказывалось о буднях владелицы небольшой гостиницы, жизни ее детей, сотрудников заведения и постояльцев.

В 1981 году Ноэль Гордон была отстранена от работы над сериалом, однако впоследствии она снялась в двух эпизодах в 1983 году. Работа в "Перекрестке" стала вторым и последним крупным игровым проектом в ее карьере. После 1981 года Гордон вплотную занялась игрой в театре. Актриса скончалась в 1985 году.

Режиссером мини-сериала станет Питер Хор ("Доктор Кто", "Шетланд", "Академия Амбрелла"), а сценаристом станет небезызвестный Рассел Т Дэвис ("Торчвуд", "Это грех"), вернувшийся к дальнейшей разработке британского телесериала "Доктор Кто".