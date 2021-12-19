Более 60% россиян старшего возраста вакцинировались от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что более 62% россиян старше 60 лет уже получили хотя бы первую прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", вышедшем на телеканале "Россия-1".

Как рассказал Мурашко, в возрастной категории старше 60 лет первый компонент вакцины получили уже свыше 62% и это "хороший процент". Также он отметил, что во время пандемии российские медики получили большой опыт борьбы с коронавирусом, что позволяет управлять процессом.

В России массовая вакцинация проводится с января. Привились уже свыше 70 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 58%. Продолжаются разработки вакцин, а также препаратов для лечения коронавируса.