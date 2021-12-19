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19.12.2021 16:09
Рубрика: В мире

В Австралии число детей, погибших на батуте, выросло до шести

Текст: Юрий Когалов

Количество погибших детей в результате трагедии на батуте в австралийском Девонпорте увеличилось до шести. Как отмечают местные СМИ, в больнице скончался 11-летний мальчик.

Фото: EPA
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Двое детей остаются в критическом состоянии в Королевской больнице Хобарта, еще один восстанавливается после травм дома.

Напомним, 16 декабря, когда дети отмечали окончание учебного года в начальной школе, мощный порыв ветра поднял на высоту в десять метров надувной замок-батут, в котором они находились. Пятеро погибли в результате падения с батута, четверо пострадали (один из них скончался 19 декабря).

Премьер министр страны Скотт Моррисон назвал произошедшее "немыслимой трагедией" и пообещал выделить 800 тысяч долларов на поддержку семьям пострадавших. Еще 1,2 миллиона собрали сочувствующие через интернет.

Полиция ведет расследование трагедии, опрашиваются очевидцы (в пикнике принимали участие около 40 школьников). "Мы неустанно работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить завершение обширного расследования в первоочередном порядке для коронера", - заявил комиссар.

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