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19.12.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Текст: Роман Маркелов

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

Фото: iStock
Не облагаемый налогом доход по вкладам вырастет до 85 тысяч рублей

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в диапазоне 73-75 к доллару и 82,5-84,5 к евро.

Поддержку рублю окажут высокие цены на нефть и газ, продажи валютной выручки экспортерами в рамках декабрьского налогового периода, повышение ключевой ставки Банком России до 8,5% годовых.

Валютный рынок является крайне чувствительным к коротким ставкам. Реальная ключевая ставка (за вычетом текущей инфляции) стала положительной впервые в этом году. Повышение рублевой процентной ставки делает российскую валюту более привлекательной для инвесторов, в том числе для операций керри трейд.

Сдерживающими факторами для укрепления рубля являются повышенные покупки Минфином валюты в рамках бюджетного правила, сезонная слабость рубля в декабре из-за повышенного спроса на валюту для закупки импортных товаров, выплат по внешнему долгу корпораций и зарубежных турпоездок на новогодние праздники.

Также негативом для рубля является снижение спроса инвесторов на активы развивающихся рынков на фоне ужесточения западными центробанками монетарной политики, угрозы замедления мировой экономики из-за распространения штамма "омикрон", валютного кризиса в Турции.

Доллар получил поддержку на мировом рынке на фоне усиления спроса инвесторов на защитные активы из-за новой волны пандемии и решения ФРС об ускорении выхода из монетарных стимулов для борьбы с инфляцией.

Геополитические риски создают повышенную неопределенность для российских активов. Мы полагаем, что ежегодная пресс-конференция президента России в четверг может снизить геополитическую напряженность и поддержать рубль.​

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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- Нефтяные котировки продолжают копировать динамику большинства рискованных активов. В фокусе остается отраслевая статистика из США, которая указала на сокращение коммерческих запасов нефти. Несмотря на немного более жесткую риторику ФРС США, спрос на риск в мире заметно вырос. Планируемое ужесточение денежно-кредитной политики в США нивелируется увеличением прогнозов роста американской экономики, поэтому инвесторы трактуют итоги заседания Федрезерва как позитивные. Поддержку нефтяному рынку также оказывает глобальное ослабление доллара. Основным риском для нефтяного рынка сейчас являются подробности исследований "омикрон"-штамма. Они периодически вызывают продажи в сегменте рискованных активов из-за опасений ухудшения перспектив роста мировой экономики.

В целом поведение нефтяного рынка выглядит сбалансированным, поводов для выхода из диапазона $72-75 за баррель по сорту Brent мы не видим.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций":

- По нашим прогнозам, на будущей неделе волатильность российских биржевых индексов может сократиться, торги могут проходить преимущественно в зоне положительных значений, если, конечно, не возникнет нового усиления напряжения внешнеполитического фона, сильного ценового снижения в нефти или же общерыночного бегства от риска.

Наибольшую тревогу в глобальном разрезе вызывает эпидемиологическая ситуация в мире. Ежесуточный прирост заболевших коронавирусом в мире держится на уровне 700 тыс. "Омикрон"-штамм пугает стремительностью своего распространения, при этом, по предварительным оценкам, он вызывает меньшую тяжесть течения заболевания. Ближайшие недели дадут понять, так ли это на самом деле. Вместе с тем, если на рынок поступят новости об эффективных вакцинах и лекарствах от новых штаммов, риск-аппетиты могут повыситься, нефть и рублевые активы могут получить поддержку.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Повышение ключевой ставки подтолкнет подорожание ипотеки

ЦБ РФ на завершающем заседании 2021 года повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5%. Данный сценарий в целом уже был заложен в котировки, поэтому этот шаг не вызвал выраженной реакции в рубле и на рынке акций. Фундаментально рост ключевой ставки позитивен для национальной валюты и, наоборот, негативен - для рынка акций, так как рост ставок ведет к удорожанию стоимости заемных средств и обслуживания долгов. В этой связи исключением являются банковские акции - кредитные учреждения выигрывают от роста ставок. В целом же краткосрочно базовыми для российских активов останутся общерыночный риск-аппетит, внешнеполитический фон и сырьевые цены.

В будущий четверг состоится ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, президент России может затронуть важные темы экономики и геополитики.

На наш взгляд, на предстоящей неделе индекс МосБиржи может двигаться в пределах 3675-3850 п., индекс РТС - 1515-1700 п.

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