Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. По его словам, это произойдет, когда антитела к COVID-19 будут у 70-75% населения. Об этом ученый заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом", - подчеркнул Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что центр Гамалеи может создать вакцину, защищающую сразу от всех антигенов.

"Такая технология уже создана для вируса гриппа и прекрасно апробируется сейчас в клинических испытаниях", - отметил ученый.