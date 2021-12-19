Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель

При необходимости обновлять вакцину "Спутник V" можно за пару недель, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сообщил в эфире телеканала "Россия-1", что пока необходимости менять вакцину нет, но используемые технологии позволяют очень быстро, буквально за пару недель, создать новые антигенные варианты вакцин.

"Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить", - сказал он.

Вакцина "Спутник V" одобрена в десятках стран с суммарным населением более четырех миллиардов человек. Массовая вакцинация в России проводится с января, сейчас уровень коллективного иммунитета составляет около 58%. Поставить прививку можно бесплатно в любом регионе.

В РФПИ ранее сообщили, что "Спутник V" показывает высокую эффективность против нового штамма "омикрон".