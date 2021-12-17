РФПИ: "Спутник V" показал высокую эффективность в защите против "омикрона"

Вакцина "Спутник V" показала высокую активность по нейтрализации "омикрон"- штамма. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

Екатеринбург. Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") во время вакцинации. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Заявление сделано на основании промежуточных результатов исследований, проведенных в центре имени Гамалеи.

"Предварительные результаты исследования Центра имени Гамалеи показали, что "Спутник V" показывает высокую вирус-нейтрализующую активность от штамма "омикрон", и, как ожидается, обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

В РФПИ отмечают, что российская вакцина показала "гораздо меньший уровень падения вирус-нейтрализующей активности, чем другие ведущие вакцины: снижение в 3-7 раз меньше, чем у мРНК вакцин", - подчеркивают в фонде.

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, что в центре проводят исследования на активность поствакцинального иммунитета по отношению ко всем ведущим штаммам коронавируса, в том числе, против "дельты" и "омикрона". Ученые проверяют, с какой эффективностью сыворотка крови вакцинированных, содержащая антитела к коронавирусу, нейтрализует новый штамм in vitro (в пробирке).