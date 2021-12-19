Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей

Коронавирус протекает у детей легче, чем у взрослых, но тяжелые формы все же случаются, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-1".

Изначально считалось, что коронавирус не представляет опасности для детей, но с появлением новых штаммов ситуация изменилась и случаи заражения перестали быть редкостью.

"Сейчас мы готовимся к проведению исследований в возрасте от 5 до 12 лет, мы видим, что дети болеют чуть легче, но, тем не менее, тяжелые формы встречаются", - сообщил Мурашко.

Для подростков 12-17 лет вакцина уже есть - она разработана на базе препарата "Спутник V". До конца года планируется начать прививать подростков. По словам главы центра им.Гамалеи Александра Гинцбурга, на исследования вакцины для детей школьного возраста потребуется несколько месяцев.