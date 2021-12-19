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19.12.2021 00:40
Рубрика: Власть

Грушко: В случае отказа НАТО от договора РФ перейдет к созданию контругроз

Текст: Максим Макарычев
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия перейдет в режим создания контругроз при отказе НАТО от укрепления безопасности. Как пояснил высокопоставленный российский дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", предложения Москвы нацелены на отход от "опасной черты", отметив, что в отношениях России и НАТО наступил "момент истины".
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

По словам Грушко, страны-члены НАТО должны серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности. В противном случае им придется иметь дело с военно-технической альтернативой. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ, Москва предложила абсолютно четкий и понятный язык, который исключал бы какую-то двусмысленность и неправильное толкование. По его словам, Россия рассчитывает, что Североатлантическому альянсу не удастся "заболтать" российские предложения по гарантиям безопасности".

Фото: МИД РФ / РИА Новости
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Напомним, что в пятницу МИД России обнародовал проект договора между Москвой и НАТО о гарантиях безопасности. В документе отмечается, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом "находятся в непрекращающемся кризисе". Москва, со своей стороны, выразила готовность к развитию диалога на равноправной основе в целях укрепления безопасности в евроатлантическом пространстве. Проект состоит из девяти пунктов, в том числе, требований исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение Украины к альянсу, а также подтвердить, что стороны не видят друг в друге противников, закрепить договоренность о мирном урегулировании всех споров и отказаться от применения силы.

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