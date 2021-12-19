Грушко заявил о двойных стандартах НАТО

"НАТО считает, что они вполне могут требовать от нас отвести войска от рубежей, которые находятся за тысячи километров от границ НАТО", - подчеркнул дипломат. "Но, когда мы говорим: "Отведите войска от наших границ", НАТО делает вид, что они сильно обижены, потому что альянс - он сугубо оборонительный, и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО. То есть они верны по определению, и никто не имеет права сомневаться в этом", - цитирует замминистра РИА Новости.
По его словам, политика "открытых дверей" противоречит интересам самой НАТО. "Потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса", - пояснил дипломат. Эта политика начала проводиться во времена президентства Билла Клинтона, и сейчас она подошла к своему пределу. Примечательно, что в период объединения Германии альянс не заявлял, что любое государство может вступить в НАТО, альянс тогда заверял, что НАТО не продвинется ни на дюйм на восток. Но тогда было бы странно заявлять об угрозах с востока. Включив Прибалтику в НАТО, альянс подобрался вплотную к российским границам, разместив свои силы практически в пригородах Санкт-Петербурга. "Если продолжать двигаться в этом направлении, это очевидный путь к сценарию, которого мы все должны избежать", - отметил Грушко.
Как обратил внимание замглавы МИД РФ, "в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО". "На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения", - отметил он.
По мнению Грушко, позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям РФ о гарантиях безопасности. В связи с этим стратегически разговор будет вестись именно с Соединенными Штатами. "Мы объявили о том, что у нас готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, которое мы передали американцам", - отметил дипломат. "Речь идет о двустороннем соглашении, которое имеет ключевой характер. Это ось, на которую могут нанизываться какие-то другие договоренности", - добавил он.