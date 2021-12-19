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19.12.2021 20:26
Рубрика: Власть

Грушко заявил о двойных стандартах НАТО

Текст: Юрий Когалов
НАТО придерживается двойных стандартов, требуя от России отвести войска от границы с Украиной и возмущаясь ответным требованиям отвести силы альянса от российских границ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"НАТО считает, что они вполне могут требовать от нас отвести войска от рубежей, которые находятся за тысячи километров от границ НАТО", - подчеркнул дипломат. "Но, когда мы говорим: "Отведите войска от наших границ", НАТО делает вид, что они сильно обижены, потому что альянс - он сугубо оборонительный, и это клуб демократических государств, и это само исключает любую постановку под сомнение любых действий, которые предпринимаются в НАТО. То есть они верны по определению, и никто не имеет права сомневаться в этом", - цитирует замминистра РИА Новости.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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По его словам, политика "открытых дверей" противоречит интересам самой НАТО. "Потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса", - пояснил дипломат. Эта политика начала проводиться во времена президентства Билла Клинтона, и сейчас она подошла к своему пределу. Примечательно, что в период объединения Германии альянс не заявлял, что любое государство может вступить в НАТО, альянс тогда заверял, что НАТО не продвинется ни на дюйм на восток. Но тогда было бы странно заявлять об угрозах с востока. Включив Прибалтику в НАТО, альянс подобрался вплотную к российским границам, разместив свои силы практически в пригородах Санкт-Петербурга. "Если продолжать двигаться в этом направлении, это очевидный путь к сценарию, которого мы все должны избежать", - отметил Грушко.

Как обратил внимание замглавы МИД РФ, "в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО". "На сегодняшний день амбиции играть самостоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения", - отметил он.

По мнению Грушко, позиция США будет определяющей в решении НАТО по предложениям РФ о гарантиях безопасности. В связи с этим стратегически разговор будет вестись именно с Соединенными Штатами. "Мы объявили о том, что у нас готова переговорная команда, которая в любой момент готова начать предметную работу по тексту того проекта соглашения, которое мы передали американцам", - отметил дипломат. "Речь идет о двустороннем соглашении, которое имеет ключевой характер. Это ось, на которую могут нанизываться какие-то другие договоренности", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО Россия и США

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