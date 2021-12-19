Как поступить, если ваш автомобиль заблокировали во дворе

Ситуация, когда вы вышли из дома, магазина или офиса и увидели, что ваш автомобиль заблокирован другой машиной на парковке, увы, не редкость. В этом материале "РГ" дает рекомендации, что нужно и чего точно не нужно делать в такой ситуации.

Для начала оговорим, какие действия точно не нужно предпринимать: решить проблему с помощью силы.

Это может быть буксировка с помощью троса, перенос ее силами соседей и друзей на другое место и даже незначительное изменение положения ее кузова относительно проезжей части.

Возможно, не все в курсе, но за такие самоуправные действия предусмотрено наказание по статье "Хулиганство" с весьма неприятными санкциями в виде крупного штрафа и даже привлечения к уголовной ответственности.

Не пытайтесь также проехать в "игольное ушко" - протиснуться в узкую брешь или подталкивать машину, перекрывшую вам дорогу, бампером - с большой вероятностью вы поцарапаете заперший вас автомобиль. А если нанесете неправильно припаркованному автомобилю повреждения - будете оштрафованы за нарушение правил маневрирования и парковки (штраф от 500 до 5000 рублей). Также вам придется возмещать нанесенный ущерб. Если же инспектор ГИБДД сочтет, что вы умышленно покинули место ДТП, то это чревато штрафом дополнительно в 1000 рублей и лишением водительского удостоверения на срок до полутора лет.

Наконец, если вы вызовете эвакуатор (в теории такая возможность существует, хотя понятно что 99% эвакуаторщиков откажется увозить заблокировавшую вас машину) или, того хуже, попытаетесь отбуксировать транспортное средство тросом сами, то вам могут и вовсе инкриминировать угон, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Так каким же должен быть правильный алгоритм действий в такой ситуации?

Естественно, прежде всего внимательно осмотрите запершую вас машину - под ее лобовым стеклом или на передней панели с большой степенью вероятности окажется карточка с номером телефона владельца. Не бойтесь смахнуть с лобового стекла снег, если вы не можете убедиться в наличии такого листа бумаги. Нашли номер, звоните владельцу - вероятнее всего, он придет через 5-10 минут.

Что делать, если никакой карточки под "лобовухой" нет или, как вариант, набранный номер не отвечает? Тогда можно попробовать заставить заработать сигнализацию автомобиля нарушителя. Для этого постучите ногой по шине, покачайте кузов или не сильно похлопайте по нему ладонью. Практика показывает, что владелец быстро находится.

Не помогло? В этом случае сфотографируйте машину и идите общаться с соседями по парковке, консьержами подъездов, дворниками и работнику местных коммунальных служб. Велика вероятность, что вам в итоге помогут отыскать нарушителя.

Существует и еще один неординарный способ решения проблемы. Если на рамке номерного знака указан телефон или другие данные дилера, свяжитесь с ним и попросите найти владельца запершей вас машины. Будьте готовы к тому, что контактные данные нарушителя вам не предоставят. Но шанс, что вам помогут решить проблему на самом деле достаточно велик - информация о машине и ее владельце с большой степенью вероятности занесены в базу данных дилерского центра.

Не вышло и здесь? На этом этапе остается самый радикальный способ - фотографировать место нарушения и звонить в ГИБДД. В беседе с оператором вам придется сообщить точный адрес места происшествия и рассчитывать на то, что на прибытие сотрудников уйдет от 20 минут до двух-трех часов. Если вам повезет, сотрудники ГИБДД сами вызовут эвакуатор и освободят вам путь. Нарушителю же помимо оплаты штрафстоянки придется уплатить штраф 3000 рублей (в Москве и Санкт-Петербурге) и 2000 рублей в большинстве других городов.