МВД устранило неполадки в работе информационных ресурсов

Технический сбой в работе ведомственных информационных ресурсов полностью устранен. Неполадки спровоцировала коммунальная авария в серверных помещениях. Как сообщается на сайте МВД, причиной нарушения работы стала техническая неполадка. Компьютеры, на которых хранятся данные ГАИ, оказались залиты водой.

"В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов", - отмечается в сообщении. Сейчас доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме.

В МВД уточнили, что понедельник 20 декабря уже объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ. Граждане смогут обращаться в эти подразделения за получением услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.