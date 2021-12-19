Полезно ли для машины тормозить двигателем

Многие водители не рискуют тормозить двигателем, опасаясь, что "порвут" коробку передач или навредят силовому агрегату. Фактически же эти страхи надуманы, а задействовать пониженные передачи трансмиссии для замедления оказывается полезным для многих систем автомобиля.

Для начала разберемся с тем, что такое торможение двигателем.

Речь идет о способе уменьшения скорости автомобиля, когда замедление осуществляется не посредством тормозной системы, а выбором определенных передач. Грамотным, безвредным для трансмиссии способом будет последовательное переключение с текущей верхней передачи на нижнюю. Иными словами, действуя рычагом "механики" или селектором "автомата" в ручном режиме, следует переключаться с "пятой" на "четвертую", затем с "третьей" на "вторую" и так далее, пока скорость не снизится до минимальной. Перескакивать через две или три передачи при этом нельзя, чтобы не навредить двигателю и коробке передач.

Если действовать по вышеописанному алгоритму, то можно выгадать сразу на нескольких направлениях. Прежде всего, торможение двигателем во время движения по скользким поверхностям и в особенности по обледенелым или заснеженным горным спускам - это действенный прием, повышающий безопасность езды. Пониженная передача будет действовать в таких условиях как естественный ограничитель скорости, не нажимая на тормоз, вы не будете давать возможность машине уйти в занос на наледи, и что не менее важно - при такой методе вы не позволите тормозам перегреться, чем поспособствуете увеличению их ресурса. Считается, что если тормозить двигателем регулярно, можно увеличить ходимость тормозных колодок примерно на треть.

Стоит всегда помнить также о том, что коробка передач может выступить в роли вашего спасителя, если откажут тормоза. В такой экстренной ситуации поступаем примерно так, как на крутом горном спуске - последовательно переключаемся с верхней передачи до низшей, и только сбросив скорость до минимальной пробуем окончательно погасить инерцию ручным тормозом.

И, наконец, обозначим момент, о котором знают не все, но который очень важен для повышения ресурса автомобиля. Если регулярно практиковать торможение двигателем, тем самым вы повысите эффективность работы вакуумного усилителя тормозов, а также улучшите смазку деталей мотора и трансмиссии.

Ведь поскольку при задействовании пониженной передачи мотор будет работать на высоких оборотах, в этот момент масляный насос будет прокачивать лубрикант через все скрытые каналы системы, обеспечивая также и улучшенное охлаждение трущихся элементов. Иными словами, при таком раскладе двигатель будет не только эффективно смазываться, но и минимизируется риск локального перегрева его элементов.

В то же время торможение двигателем активно применяется в автоспорте. Пока в профессиональные автогонки не пришли керамические тормоза, перегреть тормозную систему, образно говоря, заставить тормоза "поплыть" можно было всего за несколько быстрых кругов по треку. Поэтому торможение двигателем широко применялось и применяется автогонщиками и по сей день. При этом, чтобы переключаться "вниз" без рывка, используется техника "трех педалей" - не отпуская педаль тормоза и сцепления, гонщики быстро и кратковременно жмут на газ, временно поднимая обороты мотора, делая таким образом переключение на пониженную передачу максимально плавным.

Как бы то ни было, копировать приемы профессиональных гонщиков мы не советуем, а вот регулярно тормозить двигателем (например, при подъезде к светофору на автомобилях с "механикой", напротив, рекомендуем. Так вы исключите масляное голодание мотора и трансмиссии, равно как увеличите ресурс тормозных механизмов.