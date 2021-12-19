Попова назвала условия для закрытия границ

Оперштаб может принять решение о закрытии границ по разным причинам, в первую очередь - при эпидемиологическом риске, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вот пример 2020 года - когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Попова ранее предупредила россиян, которые собираются выехать за границу, о риске заражения новым штаммом коронавируса и возможных проблемах с возвращением. Она отметила, что ситуация с границами в мире меняется быстро, и путешественники реально рискуют получить много проблем вместо отдыха.

С 19 декабря Россия ограничила въезд для иностранцев, которые живут в Кении или посещали эту страну в течение двух недель до прибытия. Все въезжающие из Кении должны будут пройти двухнедельный карантин с обязательной сдачей двух ПЦР-тестов. До этого было ограничено авиасообщение с ЮАР, где новый штамм "омикрон" вызвал серьезный подъем заболеваемости.