Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом

В России зафиксирован случай, когда пациент более 80 дней был заражен коронавирусом, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", вышедшем в эфире телеканала "Россия-1".

Как сообщила Попова, был случай, когда коронавирус сохранялся в организме пациента более 80 дней, при этом он не был заразен для других.

"Этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести", - рассказала Попова, добавив, что информация о случаях, когда вирус держался в организме более ста дней, поступает из других стран.

Московские врачи рассказали, что порой пациенты сталкиваются с такими последствиями коронавируса как потеря слуха, зрения или облысение. У некоторых не восстанавливается обоняние, но при этом их преследует навязчивый неприятный запах. Также специалисты сообщили, что тяжелее всего восстанавливаются те, кому потребовался аппарат ЭКМО.