На острове Русский в ДТП с пожаром погибли два человека

Огнеборцам пришлось тушить автомобиль в Приморском крае. В четвертом часу утра по местному времени пожарным поступило сообщение о том, что в результате ДТП на острове Русский в районе поселка Поспелово загорелся автомобиль. Уже через несколько минут пожарные были на месте происшествия. К этому моменту одна из машин, попавших в аварию, была полностью объята пламенем.

"После ликвидации пожара, огнеборцы провели деблокировку одного из погибших в ДТП, а также смыв горюче-смазочных материалов с автодороги", - сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В результате столкновения двух машин погибли два человека. Еще двое пострадали. На тушении были задействованы две единицы техники и одиннадцать человек.