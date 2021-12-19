В Якутии 78 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

Более 78 тысяч человек остались без электричества в Республике Саха (Якутия) из-за аварии на ЛЭП "Майя-Чурапча". Электроэнергия перестала поступать в 83 населенных пункта, где расположены свыше 17 тысяч жилых домов.

Как сообщается на сайте правительства Якутии, причина аварии в том, что на 221-й опоре ЛЭП случилось натяжение провода и касание изоляции. Это произошло в ночь на 19 декабря. Во всех пяти районах, попавших под отключения, запустили дизельные электростанции. Но в некоторых населенных пунктах они не могут обеспечить полную нагрузку. Там пришлось ввести веерные отключения.

"По котельным ситуация проходит более или менее стабильно. Но есть сигнал по отключенным резервным источникам питания в котельных "ГУП ЖКХ РС (Я)" в селе Бетюнцы Амгинского района и селе Дебдирге Таттинского района. Предприятие уже обеспечило их передвижными источниками питания. Поэтому люди без тепла не останутся", - сказал первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

Соцобъекты работают в штатном режиме. Над устранением аварии трудятся энергетики.