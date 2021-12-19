В Приморском крае прокуратура начала проверку из-за ночного блэкаута

В Приморском крае прокуратура Надеждинского района проводит проверку из-за аварийного отключения электроэнергии. Оно произошло в ночь с 18 на 19 декабря. Энергетики провели аварийно-восстановительные работы, и подача электричества во все дома была восстановлена.

"Прокуратура даст оценку действиям подрядчика при выполнении ремонтных работ, проконтролирует соблюдение нормативного режима обеспечения электроснабжения жителей района", - информирует прокуратура Приморского края.

Напомним, в ту же ночь произошло массовое аварийное отключение электроэнергии в Якутии - из-за аварии на ЛЭП под отключение попали более 78 тысяч человек. В настоящее время, по сообщению пресс-службы правительства республики, восстановительные работы на линии электропередач "Майя-Чурапча" завершены.