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19.12.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

Муж похитившей 23 млн рублей кассирши арестован в Ачинске

Текст: Александр Степанов

Полицейские задержали еще одного подозреваемого по делу о хищении в банке Ачинска 23 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ходе расследования этого резонансного дела удалось установить, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки.

Он был задержан полицейскими 17 декабря и помещен в изолятор временного содержания.

"Сегодня судьей Ачинского городского суда удовлетворено ходатайство следователя, и мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 7 февраля 2022 года", - сообщила Ирина Волк.

Как ранее сообщалось, преступление было совершено в Ачинске Красноярского края в начале декабря. Там пропала служащая одного из банков, которая похитила из финансовой организации крупную сумму денег.

Появилось видео допроса пропавшей с миллионами кассирши из Ачинска
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