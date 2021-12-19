Экипаж "Союза МС-20" встретят на Земле традиционной японской лапшой

Корабль с японскими космонавтами и командиром-россиянином Александром Мисуркиным, который вернется на Землю 20 декабря, ждет сюрприз. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа, Мисуркина встретит друг-ученый, а зарубежных туристов накормят блюдом их национальной кухни.

В пресс-службе ЦВО поясняют, что для всех экипажей спускаемых аппаратов кораблей "Союз МС" по традиции готовят душевный прием. В этот раз российского космонавта решили обрадовать встречей с его другом: астрофизика Вячеслава Турышева специально доставят на место посадки. А космонавтов из Японии встретят традиционной японской лапшой. Напомним, в полете на орбиту участвовали президент корпорации "Старт Тудей" Юсаку Маэдзава и его личный ассистент Йозо Хирано.

Космический полет длился 12 дней. Чтобы обеспечить посадку корабля, задействуют 200 спасателей ЦВО, несколько единиц наземной и воздушной техники - 12 вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".