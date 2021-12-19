Российские космонавты на МКС отдохнут на Новый год два дня

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут только два дня во время новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в "Роскосмосе".

Отмечается, что 31 декабря - у космонавтов рабочий день, а 1 и 2 января - выходные. В эти дни у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, которые обычно проходят в формате видео-конференц-связи. А 3 января Шкаплеров и Дубров вернутся к работе и начнут подготовку к выходу в открытый космос.

Ранее, 8 декабря, пилотируемый корабль "Союз МС-20" с двумя космическими туристами из Японии на борту пристыковался к исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции. На МКС прибыли японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано в сопровождении Героя России, космонавта Александра Мисуркина. Их возвращение на Землю ожидается 20 декабря. Посадка спускаемого аппарата планируется в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.