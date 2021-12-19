Новости

Кинолог рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на выбор кличек для собак 03:45
Российские космонавты на МКС отдохнут на Новый год два дня 03:05
Власти ФРГ отнесли Великобританию к зонам распространения мутаций COVID-19 02:44
В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма 01:53
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили до понедельника 01:25
Самолеты Минобороны РФ эвакуировали из Афганистана около 200 граждан 01:20
Народная милиция ЛНР ответила ВСУ огнем после гибели ополченца 00:54
Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США 00:26
Аршавин заявил, что фраза "Ваши ожидания - ваши проблемы" стала фольклором 18.12.2021
Польских военнослужащих перед убийством беженцев накачивали алкоголем 18.12.2021
Власти Нидерландов ввели жесткий карантин на новогодние праздники 18.12.2021
Эксперт объяснил, как подсчитать калорийность блюд и продуктов 18.12.2021
Эксперты прокомментировали необычный симптом "омикрона" 18.12.2021
Самолеты Ту-22М3 ВКС РФ 4 часа патрулировали в небе Беларуси 18.12.2021
Telegram выплатил в России штрафы на 15 миллионов рублей 18.12.2021
В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за "омикрона" 18.12.2021
Мясников предостерег от опасных ошибок при заражении коронавирусом 18.12.2021
Астраханская школьница изобрела управляемый силой мысли протез 18.12.2021
Кирпичникова выиграла серебро ЧМ по плаванию 18.12.2021
Ромашина, Колесниченко и Мальцев признаны лучшими синхронистами года 18.12.2021
Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим 18.12.2021
Forbes: миллиардер Абрамович получил гражданство Португалии 18.12.2021
Брест: Музыканты и городской фонарщик приглашают к вечернему дефиле 18.12.2021
Ученый назвал людей, к которым коронавирусу сложно подобраться 18.12.2021
Администрация президента Молдавии разъяснила позицию в отношении посла РФ 18.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 03:05
Рубрика: Общество

Российские космонавты на МКС отдохнут на Новый год два дня

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров отдохнут только два дня во время новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в "Роскосмосе".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Японский космический турист хочет вернуть с МКС ракетки для бадминтона

Отмечается, что 31 декабря - у космонавтов рабочий день, а 1 и 2 января - выходные. В эти дни у российских членов экипажа МКС запланированы встречи с семьями, которые обычно проходят в формате видео-конференц-связи. А 3 января Шкаплеров и Дубров вернутся к работе и начнут подготовку к выходу в открытый космос.

Ранее, 8 декабря, пилотируемый корабль "Союз МС-20" с двумя космическими туристами из Японии на борту пристыковался к исследовательскому модулю "Поиск" Международной космической станции. На МКС прибыли японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано в сопровождении Героя России, космонавта Александра Мисуркина. Их возвращение на Землю ожидается 20 декабря. Посадка спускаемого аппарата планируется в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Власти Нидерландов ввели жесткий карантин на новогодние праздники
В Лондоне объявили чрезвычайное положение из-за "омикрона"
Рябков пояснил позицию России в отношении санкций
Глава минфина Германии не видит политики в "Северном потоке-2"
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год