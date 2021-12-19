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Рубрика: Власть

Самолеты Минобороны РФ эвакуировали из Афганистана около 200 граждан

Военно-транспортные самолеты Ил-76 Министерства обороны России, на борту которых находятся эвакуированные граждане, приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Они доставили около 200 граждан Российской Федерации и Афганистана, сообщает военное ведомство. Сейчас пассажиры проходят таможенный и противокоронавирусный контроль. Напомним, накануне эти же самолеты доставили в Афганистан 36 тонн гуманитарного груза.

Эвакуация россиян с территории Афганистана организована по поручению президента Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу. В период с 26 августа по 1 декабря этого года было вывезено 770 граждан России, Беларуси, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана, а также доставлено более 100 тонн гуманитарного груза.

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