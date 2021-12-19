Шампанское из РФ обошло на конкурсе знаменитого производителя из Франции

На международном конкурсе Champagne & Sparkling Wine World Championships российское игристое вино Victor Dravigny Brut 2018 года производства "Абрау-Дюрсо" завоевало золотую медаль, обойдя знаменитый шампанский дом Moet & Chandon. Об этом рассказал президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

По его мнению, российские производители вин проделали большую работу - сначала боролись за чистоту и качество, а теперь за то, чтобы иметь собственное лицо. Саркисян отметил, что любит французские вина, однако российские ужа давно не уступают им по качеству.

"Такая победа - годы работы наших виноделов, стремившихся сделать продукт лучше и лучше", - сказал специалист в беседе с агентством "Прайм".

Конкурс проходил в Великобритании с участием более чем тысячи образцов из 19 стран.

Ранее стало известно, что спрос на игристые вина в торговых сетях остался на уровне прошлого года. Цены поднялись в среднем на 3-5%, хотя виноделы прогнозировали подорожание новогоднего напитка вплоть до 7% к началу праздничного сезона.