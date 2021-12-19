“Спутник V" могут поставить в страны Африки бесплатно

Вакцину от коронавируса "Спутник V" могут передать в страны Африки безвозмездно. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире телеканала "Россия-1".

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки. Там сейчас идет очень большая эпидемия "омикрона", - сообщил Дмитриев.

Ранее в РФПИ заявили, что "Спутник V" показал высокую эффективность в защите против "омикрона". Такого же мнения придерживается и президент Владимир Путин. Выступая на съезде РСПП, он сказал, что Россия может поделиться уже имеющимися у нее препаратами с другими странами.