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Рубрика: Экономика

В российских банках рассказали, на сколько вырастут ставки по вкладам

Текст: Алексей Рыбин

В российских банках рассказали, на сколько вырастут ставки по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5%. Согласно данным опроса, проведенного РИА Новости, большинство из них видит возможность увеличения доходности по вкладам, однако максимальная ставка вряд ли превысит 10%.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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Так, по словам представителей ВТБ, рост ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам продолжится в ближайшие 2-3 недели.

"Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более", - пояснили в пресс-службе банка.

О плавном росте в течение нескольких месяцев рассказали также в "МТС банке", "Совкомбанке", "Русском стандарте" и "Хоум кредите". Представители этих организаций ждут повышение ставок по вкладам от 8,2-8,4% до 9%.

Ставки же по вкладам выше 10%, по мнению большинства банков, возможны лишь в случаях акций или спецпредложений.

Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку 17 декабря. Она выросла сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. При этом в ЦБ не исключают, что ставка может повышаться и дальше.

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