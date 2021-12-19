В ВОЗ рассказали о деталях процесса одобрения "Спутника V"

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжают оценивать техническое досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом RT рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

По ее словам, специалисты организации ждут дополнительную информацию по "Спутнику". "Процесс продолжается", - сообщила Харрис.

Она добавила, что ВОЗ регистрирует вакцины не только западного производства, приведя в пример лицензированные вакцины из Китая и Индии. "Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время", - пояснила Харрис.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года. По его данным, все документы были подписаны РФПИ в минувшем октябре. До конца года досье будет направлено в головной офис ВОЗ. "В первом квартале следующего года будет последующее одобрение со стороны головного офиса", - выразил уверенность представитель ВОЗ.