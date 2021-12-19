Вильфанд: Изменение климата в РФ приведет к волнам аномальной жары летом

На фоне глобального потепления россиян ждет увеличение количества экстремальных природных явлений. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с "Парламентской газетой".

По его словам, средняя скорость глобального потепления - 0,17 градуса Цельсия за 10 лет, в России - 0,45 градуса за 10 лет. Это связано с тем, что наша страна - континентальная и находится в умеренных и высоких широтах.

"В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление идет наиболее явно. Это касается не только Евразии, но и Северной Америки, там точно такие же цифры", - отметил метеоролог. Он пояснил, что континенты не поглощают СО2, а в широтах, где превалирует океан, эффект глобального потепления не такой сильный.

Как считает ученый, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части России климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков. К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. "Особенно это касается волн аномальной жары летом", - заявил Вильфанд. Одна из главных угроз в России - таяние вечной мерзлоты, что угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений.

Вильфанд указал на необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям. Он добавил, что мировое сообщество принимает эффективные меры для снижения концентрации парниковых газов.

Ранее сообщалось, что ноябрь 2021 года стал пятым среди самых теплых ноябрей на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщает европейский проект Copernicus Climate Change Service. Глобальная средняя температура ноября 2021 году была на 0,2 градуса меньше, чем в рекордно теплом ноябре 2020 года, но очень близко к значениям в 2015, 2016 и 2019 годов. По данным ученых, в ряде стран была зафиксирована рекордно теплая погода. Речь, в частности, идет об Ирландии, Великобритании и юге Скандинавии.