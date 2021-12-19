Власти ФРГ отнесли Великобританию к зонам распространения мутаций COVID-19

С 20 декабря правительство Германии вносит Великобританию в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса. Такое решение принято на фоне распространения штамма "омикрон". Об этом в субботу вечером объявил специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха минздрава ФРГ.

Сейчас в этом списке только африканские государства: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Включение Великобритании в перечень зон распространения мутаций означает введение существенных ограничений на поездки. С понедельника все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин, передает ТАСС.

В Британии обнаружено уже почти 25 тысяч случаев заражения "омикроном", причем, 10 тысяч из них только за последние сутки. Известно также об одном летальном исходе. В Институте Коха уже выразили опасение, что распространение "омикрона" грозит обострением ситуации с коронавирусом и в Германии.

Накануне мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с увеличением числа случаев заражения штаммом "омикрон". По его словам, в последние дни в Лондоне наблюдается рост числа госпитализаций, инфицированных коронавирусом. В то же время мэр не объявил о каких-либо новых ограничениях для борьбы с пандемией.