Володин сообщил о доработке проекта об отмене обязательного техосмотра

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале дал ряд разъяснений на тему готовящейся отмены обязательного техосмотра.

Спикер считает важным принять закон на эту тему до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение, заявил Володин, коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев.

По его словам, все положительные заключения по законопроекту получены. "В понедельник рассмотрим его на Совете Думы, - уточнил Володин. - Во вторник - во втором чтении. В среду, 22 декабря, - в третьем".

Он напомнил, что когда Госдума приняла проект в первом чтении, многих беспокоил вопрос: не придется ли платить штрафы за езду без диагностической карты в соответствии с КоАП?

"Договорились решить эту проблему - соответствующее поручение было дано Комитету по транспорту", - отметил председатель ГД.

Он подчеркнул, что законопроект был доработан в интересах автовладельцев, чтобы не возникало разночтений. Таким образом, штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, - не должны, резюмировал Володин.

Политик также отметил, что техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков - в области коммерческих, пассажирских перевозок. По его словам, это вопрос безопасности граждан.