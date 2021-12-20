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20.12.2021 13:01
Рубрика: Легковые авто

Автовладельцы хотят засудить BMW из-за подстаканников

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Калифорнийские автовладельцы подали коллективный иск на 5 миллионов долларов к BMW. Причиной недовольства водителей стали несовершенные подстаканники.

Фото: iStock
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Как сообщает портал Motor1, автовладельцы полагают, что подстаканники BMW X7 и, возможно, других моделей не предназначены для использования по прямому назначению. Проще говоря - они протекают, если на них случайно пролить жидкость.

Непосредственно под подстаканником находится проводка управления подушками безопасности. Когда жидкость проникает туда, подушки могут непроизвольно сработать. Причиной может стать не только пролитая жидкость, но и конденсат на чашке, полагают авторы иска.

Стоимость замены поврежденного влагой модуля, как уточняется в исковом требовании, превышает 2000 долларов США. Есть примеры, когда производитель отказывался признавать это гарантийным случаем, поэтому владельцам приходилось ремонтировать неисправность за свой счет.

Приводится пример одного из пострадавших. Автовладелец поставил на подстаканник стакан с газировкой, крышка была закрыта не очень плотно, поэтому небольшое количество напитка попало на центральную консоль переключения передач. В итоге управлять машиной стало невозможно, а ремонт обошелся в 2900 долларов: производитель покрывать расходы по гарантии отказался.

#BMW