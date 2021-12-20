Новости

Путин наградил Розенбаума и Неелову 22:06
В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону 22:04
Саратовский суд оштрафовал экс-полицейского за майнинг в здании МВД 21:56
Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года 21:49
Лжеэлектрики обманули свыше 200 пенсионеров в четырех регионах 21:48
За сутки 20 военных вылечили от коронавируса 21:30
Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок 21:28
Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян 20:49
Игры стран СНГ в 2023 году пройдут в Беларуси 20:42
В Шереметьево экстренно сел самолет из Франции 20:13
ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале 20:04
Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году 20:02
Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса 20:01
Ректора самарского вуза задержали по подозрению в мошенничестве 19:59
Академик Аскар Акаев награжден престижной научной премией 19:58
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов 19:24
В Париже вооруженный преступник взял в заложники двух женщин 19:18
В Москве пробки достигли 10 баллов 18:55
В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25 18:48
Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов 18:47
Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы 18:45
Изъята часть денег, украденных из банка в Ачинске 18:38
Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон" 18:31
Видео: Полиция нашла часть похищенных из банка в Ачинске миллионов 18:31
Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов 18:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 20:49
Рубрика: Экономика

Банки нарастили темпы роста потребкредитования россиян

Текст: Матвей Линник
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Темпы роста потребительского кредитования россиян в ноябре выросли по отношению к октябрю предварительно на 1,6%. Об этом говорится в информационно-аналитических материалах Центробанка.

Средний лимит по кредиткам в России побил рекорд

Тем не менее, этот показатель все еще соответствует динамике прошлых месяцев.

"Сдерживающее влияние на темпы роста в рознице, в том числе, оказало действие макропруденциальных мер, введенных ранее", - пояснили в регуляторе.

Согласно данным НБКИ, в декабре россияне берут больше всего потребительских кредитов. При этом растет доля молодых заемщиков - в этом году они взяли на 14,1% больше ссуд, чем в прошлом, а объем кредитов старшему населению снизился на 10,6-22,9%.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок
Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности
Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг ФРГ
Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра
Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу