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20.12.2021 14:15
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей

Текст: Анастасия Селиванова
Банк России предлагает ограничить размер специального депозита для малообеспеченных граждан 100 тысячами рублей. В то же время он считает необходимым ввести ряд преференций для этой категории клиентов банков, в частности по картам "Мир".
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время выступления в Госдуме. "Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир".

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", - уточнил Чистюхин.

По его словам, регулятор также выступает за защиту некоторой суммы на счету от списания, например, для автоматического погашения задолженности, однако точная сумма пока неизвестна.

Идея ввести спецвклад для малоимущих граждан была озвучена Банком России в ноябре. Процентную ставку по нему планируется привязать либо к ключевой ставке ЦБ (сейчас составляет 8,5%), либо к уровню инфляции (по итогам года ожидается около 8%). Чтобы определить, кто из граждан может считаться малоимущим, можно будет использовать единую госсистему соцобеспечения.

В самом ЦБ объясняли смысл появления таких вкладов желанием поддержать покупательскую способность семей по аналогии с зарубежными финансовыми продуктами regulated-deposit accounts. Особенность их в том, что ставка по данным депозитам выше рыночной, банки не могут их менять без согласования с регулятором, а проценты по ним имеют налоговые преференции.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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