ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей

Об этом сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин во время выступления в Госдуме. "Начать я хочу с коробочного продукта для граждан с низким уровнем доходов по текущему счету, привязанному к карте "Мир".

В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки, осуществление без комиссий снятия наличных, переводов и платежей до 15 тысяч рублей в месяц", - уточнил Чистюхин.

По его словам, регулятор также выступает за защиту некоторой суммы на счету от списания, например, для автоматического погашения задолженности, однако точная сумма пока неизвестна.

Идея ввести спецвклад для малоимущих граждан была озвучена Банком России в ноябре. Процентную ставку по нему планируется привязать либо к ключевой ставке ЦБ (сейчас составляет 8,5%), либо к уровню инфляции (по итогам года ожидается около 8%). Чтобы определить, кто из граждан может считаться малоимущим, можно будет использовать единую госсистему соцобеспечения.

В самом ЦБ объясняли смысл появления таких вкладов желанием поддержать покупательскую способность семей по аналогии с зарубежными финансовыми продуктами regulated-deposit accounts. Особенность их в том, что ставка по данным депозитам выше рыночной, банки не могут их менять без согласования с регулятором, а проценты по ним имеют налоговые преференции.