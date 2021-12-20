Дистанционный запуск двигателя: чем он плох

Зимой система дистанционного запуска двигателя - одна из самых приятных опций. Что может быть лучше, чем выйти на холод и тут же сесть в прогретый салон?

Системой автозапуска производители комплектуют даже недорогие модели. Мотор можно завести с брелока или по таймеру. Есть ли у этой удобной опции недостатки?

Один из главных минусов - водитель не видит, как запускается двигатель, пишет aif.ru. Именно в момент холодного запуска можно заметить различные неисправности. Пропуск зажигания, стук клапанов, грохот валиков газораспределительного механизма - все это опасные симптомы, которые зачастую бывают видны только сразу после попытки завестись.

Игнорирование этих симптомов рано или поздно приведет к выходу из строя каких-либо деталей и к дорогостоящему ремонту. Отсюда первое правило: не используйте автозапуск на машинах старше 15 лет. Тем более на тех, у которых уже были проблемы с зажиганием.

Есть и другой минус автозапуска. Дешевые охранные сигнализации с дистанционным запуском не умеют учитывать ошибки блока управления. Если неисправный двигатель будет работать на холостом ходу 20-30 минут, то процессы горения топливной смеси за время без нагрузки изменятся. Она будет сгорать не полностью, в итоге на стенках цилиндров, свечах зажигания, клапанах и поршне останется налет из серы, что уменьшает ресурс деталей. Остатки смеси дожигаются в катализаторе, температура технического узла растет, а срок службы сокращается.

Особенно опасен автозапуск для старых карбюраторных моторов, которые не умеют регулировать приготовление топливной смеси. Водителю придется то и дело счищать нагар со свечей. В худшем случае - разбирать двигатель.

Правильнее всего прогревать любой мотор при незначительных нагрузках. При работе на холостом ходу образуется большое количество вредных продуктов сгорания - оксидов азота, которые плохо влияют на человека и окружающую среду. Это еще один минус автозапуска.

Проблема также в том, что дешевые системы дистанционного запуска не умеют регулировать работу штатного иммобилайзера. Для того, чтобы обойти систему безопасности, нужно держать в автомобиле второй ключ: как правило, его прошивают в переднюю панель.

Если автомобиль угонят, то возникнут проблемы со страховой. Водитель не сможет предоставить компании второй ключ и потеряет все страховые выплаты. Поэтому рекомендуется заказывать третий комплект ключей. А это дорого.

Кстати, угнать машину с включенным двигателем намного проще. Достаточно вскрыть рулевую колонку и снять блокиратор с руля. Автомобиль быстро перегоняется в гараж неподалеку, злоумышленники демонтируют охранную систему.

Если стоит задача быстро прогреть двигатель и салон, то лучше отдать предпочтение системам Webasto. Они подогревают охлаждающую жидкость с помощью печки, мотор при этом не задействуется.