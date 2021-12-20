Глава ВОЗ назвал число умерших от коронавируса в 2021 году

Более 3,3 млн человек умерли от COVID-19 с начала этого года, что превышает суммарный показатель смертности за 2020 год от ВИЧ, туберкулеза и малярии. Такую статистику привел директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"COVID-19 уносит сейчас еженедельно около 50 тысяч жизней", - заявил на брифинге в Женеве глава ВОЗ, слова которого приводит ТАСС.

Также Гебрейесус рассказал, что "омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов коронавируса.

По данным ВОЗ по состоянию на 17 декабря, в мире зафиксировано 271 963 258 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 5 331 019 летальных исходов.