Глава ВОЗ: "Омикрон" распространяется гораздо быстрее других штаммов

"Омикрон"-штамм коронавируса распространяется гораздо быстрее других мутаций, у Всемирной организации здравоохранения имеется соответствующее подтверждение этому феномену. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" расприа по РИА Новости).

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала пугающей скорость распространения "омикрона" по миру.

Согласно последним данным ВОЗ, "омикрон"-штамм обнаружили уже в 89 странах. По словам главы Центра имени Гамалеи, эта мутация могла появиться из-за передачи коронавируса диким животным, после чего вирус вновь "перескочил" на человека.