Гинцбург рассказал, как мог появиться "омикрон"

"Омикрон"-штамм коронавируса был впервые обнаружен на юге Африки, поскольку там проживает большое количество людей с иммунодефицитом. Об этом "Интерфаксу" рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в ослабленном организме коронавирус может находиться очень долго и все время мутировать.

"На этом фоне, когда вирус в одном организме долго-долго существует, то он накапливает бесконечное количество мутаций", - пояснил ученый.

Гинцбург также не исключил, что коронавирус мог передаться от человека диким животным, где мутировал и вновь "перепрыгнул" на человека.

"Когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальными для человеческой популяции последствиям", - сказал он.

Учитывая эти факторы, говорить о рукотворном вмешательстве для объяснения происхождения "омикрона" не требуется, считает Гинцбург.

Ранее биолог Анча Баранова заявила, что появление большого количества мутаций штамма коронавируса "омикрон" может быть связано с многократными передачами вируса от человека к мышам и обратно.