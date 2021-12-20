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20.12.2021 18:17
Рубрика: Право

Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра

Текст: Татьяна Замахина
Вопрос отмены обязательного техосмотра личного автотранспорта будет первоочередным для Госдумы. 21 декабря проект пройдет второе чтение, а окончательное принятие ожидается на этой неделе - до конца сессии.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

"Множество законопроектов во втором чтении, в том числе долгожданный для автолюбителей законопроект об отмене обязательности техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам", - заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам Совета Думы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Закон об отмене техосмотра может вступить в силу с 1 января

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин подчеркивал , что законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года, чтобы в 2022 году новые нормы заработали.

Это решение, заявил спикер, коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает их владельцев проще.

По словам Володина, законопроект был доработан в интересах граждан, чтобы не возникало разночтений. Это было необходимо, чтобы предотвратить сбои при правоприменении. В результате доработки будет исключена возможность, что за езду без диагностической карты владельцев личного транспорта оштрафуют.

Техосмотр, согласно инициативе, придется проходить лишь при постановке на учет, смене владельца авто, а также изменении конструкции или замене основных агрегатов машины. Во всех остальных случаях гражданам получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке. Однако для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему остается обязательной.