Госдума определила дату рассмотрения проекта об отмене обязательного техосмотра

Вопрос отмены обязательного техосмотра личного автотранспорта будет первоочередным для Госдумы. 21 декабря проект пройдет второе чтение, а окончательное принятие ожидается на этой неделе - до конца сессии.

"Множество законопроектов во втором чтении, в том числе долгожданный для автолюбителей законопроект об отмене обязательности техосмотра для транспортных средств, принадлежащих физическим лицам", - заявил первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам Совета Думы.

Ранее председатель палаты Вячеслав Володин подчеркивал , что законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца года, чтобы в 2022 году новые нормы заработали.

Это решение, заявил спикер, коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает их владельцев проще.

По словам Володина, законопроект был доработан в интересах граждан, чтобы не возникало разночтений. Это было необходимо, чтобы предотвратить сбои при правоприменении. В результате доработки будет исключена возможность, что за езду без диагностической карты владельцев личного транспорта оштрафуют.

Техосмотр, согласно инициативе, придется проходить лишь при постановке на учет, смене владельца авто, а также изменении конструкции или замене основных агрегатов машины. Во всех остальных случаях гражданам получать диагностическую карту можно будет в добровольном порядке. Однако для коммерческого автотранспорта процедура по-прежнему остается обязательной.