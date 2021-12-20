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20.12.2021 16:54
Рубрика: Легковые авто

Какими кроссоверами и внедорожниками владеть выгоднее всего: список

Текст: Майя Бирюкова

В России выбрали кроссоверы и внедорожники, владеть которыми выгоднее всего. В расчет методики вошли основные расходы, которые несет хозяин того или иного автомобиля.

Фото: скриншот с youtube.com
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Результаты рейтинга опубликовало аналитическое агентство "Автостат". эксперты проанализировали свыше 150 распространенных в России моделей кроссоверов и внедорожников и 370 их модификаций.

В категории Standart лидером сегмента SUV (B) оказался китайский кроссовер Geely Coolray. Один километр его пробега эксперты оценили в 9,1 рубля. В SUV (C) наиболее выгодным оказался Renault Duster - 8,9 рубля за километр.

Сегмент SUV (D) возглавил УАЗ "Патриот" - 10,5 рубля за километр. А вот в SUV (E) самым выгодным оказался Hyundai Palisade с 15,6 рубля за километр.

Среди премиальных автомобилей категории SUV (C) номером один оказался Audi Q3 - 13 рублей за километр. Немного отстает от него лидер категории SUV (D) - Land Rover Discovery Sport с его 13,1 рубля. Категорию SUV (E) возглавил Volvo XC90 - 15,3 рубля за километр.

#Hyundai #Renault #УАЗ #Geely