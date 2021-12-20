Какой сегодня праздник. 20 декабря - День работника органов безопасности РФ

Ежегодно 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и других органов госбезопасности.

Праздник был установлен в 1995 году указом Бориса Ельцина. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров (СНК) издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая стала предшественницей современных органов госбезопасности. Первым председателем ВЧК стал Феликс Дзержинский. В Советском Союзе этот праздник неофициально отмечался 20 декабря и был известен как День чекиста.

Федеральная служба безопасности России является основным правопреемником КГБ СССР. Среди направлений деятельности службы - контрразведка, разведка, борьба с терроризмом и особо опасными преступлениями, пограничная деятельность (с 2003 года в состав ФСБ входит Пограничная служба, которая осуществляет охрану государственной границы), а также обеспечение информационной и экономической безопасностей.

С мая 2008 года ФСБ возглавляет генерал армии Александр Бортников. Он также является руководителем Национального антитеррористического комитета (НАК). Во вторник, 14 декабря, на заседании НАК он сообщил о том, что в этом году российские спецслужбы не допустили совершения ни одного теракта. При этом, по его словам, на стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности. В ходе контртеррористических операций были ликвидированы 23 бандита, в том числе четыре главаря, а также задержаны 312 боевиков и 821 их пособник.