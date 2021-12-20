Какой сегодня праздник. 20 декабря - День работника органов безопасности РФ

Новости

Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям 13:15
Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог 13:12
МИД: Экстрадиция Клюшина в США - продолжение "охоты за гражданами РФ" 13:07
Регионы получат 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры 13:02
Диетолог назвала четыре ошибки при праздновании Нового года 13:01
Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей 12:59
Петр Бирюков: городские службы готовы к работе в условиях низких температур 12:52
Цена нефти упала ниже 70 долларов на опасениях локдауна в Европе 12:37
В Сочи начались переговоры глав МИД России и Южной Осетии 12:36
Сенатор-врач оценил идею штрафовать граждан за отказ от вакцинации 12:26
Ученые впервые оценили способность "омикрона" поражать легкие человека 12:25
Депутат предложил поощрять добропорядочных болельщиков билетами на матчи 12:21
В Белгородской области отменили QR-коды в ТЦ 12:19
Цены на дома в России выросли за год на рекордные 13% 12:18
В Бельгии на аукционе продана одна из самых маленьких книг мира 12:14
Врачи оценили, сколько антител потребуется для нейтрализации "омикрона" 12:10
Минтруд объяснил, как болезнь влияет на отпуск 11:54
Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 11:47
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО 11:32
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве 11:29
В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы 11:19
В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения 11:18
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
В Москве открылись новые пункты обогрева бездомных 11:08
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 12:42
Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 20 декабря - День работника органов безопасности РФ

Текст: Людмила Петрова
Ежегодно 20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и других органов госбезопасности.
Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости

Праздник был установлен в 1995 году указом Бориса Ельцина. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров (СНК) издал декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая стала предшественницей современных органов госбезопасности. Первым председателем ВЧК стал Феликс Дзержинский. В Советском Союзе этот праздник неофициально отмечался 20 декабря и был известен как День чекиста.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала вербовщика террористов в московском общежитии

Федеральная служба безопасности России является основным правопреемником КГБ СССР. Среди направлений деятельности службы - контрразведка, разведка, борьба с терроризмом и особо опасными преступлениями, пограничная деятельность (с 2003 года в состав ФСБ входит Пограничная служба, которая осуществляет охрану государственной границы), а также обеспечение информационной и экономической безопасностей.

С мая 2008 года ФСБ возглавляет генерал армии Александр Бортников. Он также является руководителем Национального антитеррористического комитета (НАК). Во вторник, 14 декабря, на заседании НАК он сообщил о том, что в этом году российские спецслужбы не допустили совершения ни одного теракта. При этом, по его словам, на стадии приготовления было предотвращено 65 преступлений террористической направленности. В ходе контртеррористических операций были ликвидированы 23 бандита, в том числе четыре главаря, а также задержаны 312 боевиков и 821 их пособник.

Общество Ежедневник Праздники Какой сегодня праздник

Главное сегодня

Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО
За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах
Биржевая цена газа в Европе превысила 1700 долларов
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год