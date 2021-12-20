В мире
20.12.2021 12:41
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко прокомментировал план реформирования системы МИД РБ

Предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений ведомства вынесены в понедельник на обсуждение у президента Беларуси по докладу министра иностранных дел Владимира Макея.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В мероприятии приняли также участие премьер-министр Роман Головченко и глава администрации президента Игорь Сергеенко, информирует пресс-служба главы государства.

Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
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Комментируя подготовленный проект, Лукашенко положительно оценил внесенные на рассмотрение предложения, подчеркнув, что, "в принципе, работа проведена серьезная". Одновременно он обратил внимание участников совещания на недопустимость, по его словам, какой-то "штукатурки" внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре границ".

Более того, президент назвал данный вопрос даже немного застарелым. "Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность министерства. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Беларусь", - конкретизировал поставленную задачу белорусский руководитель.

В свою очередь Владимир Макей подтвердил, что в целях усиления работы в странах СНГ и на дальней дуге, интенсификации внешнеэкономической и информационной деятельности изучались предложения и видение ситуации в загранучреждениях Беларуси.

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