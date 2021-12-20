Лукашенко прокомментировал план реформирования системы МИД РБ

Предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений ведомства вынесены в понедельник на обсуждение у президента Беларуси по докладу министра иностранных дел Владимира Макея.

В мероприятии приняли также участие премьер-министр Роман Головченко и глава администрации президента Игорь Сергеенко, информирует пресс-служба главы государства.

Комментируя подготовленный проект, Лукашенко положительно оценил внесенные на рассмотрение предложения, подчеркнув, что, "в принципе, работа проведена серьезная". Одновременно он обратил внимание участников совещания на недопустимость, по его словам, какой-то "штукатурки" внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре границ".

Более того, президент назвал данный вопрос даже немного застарелым. "Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность министерства. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Беларусь", - конкретизировал поставленную задачу белорусский руководитель.

В свою очередь Владимир Макей подтвердил, что в целях усиления работы в странах СНГ и на дальней дуге, интенсификации внешнеэкономической и информационной деятельности изучались предложения и видение ситуации в загранучреждениях Беларуси.