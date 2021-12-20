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20.12.2021 13:07
Рубрика: Власть

МИД: Экстрадиция Клюшина в США - продолжение "охоты за гражданами РФ"

Текст: Александр Гасюк

В качестве продолжения курса Вашингтона по "охоте за гражданами РФ" расценили в МИД России экстрадицию властями Швейцарии российского гражданина Владислава Клюшина в США.

Фото: REUTERS/Paul Hackett
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"Это очередной эпизод той самой охоты", - сказал в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, Москва будет добиваться возвращения бизнесмена Клюшина. "Безусловно, будем добиваться его возвращения, а также будем оказывать ему помощь по линии консульских учреждений", - сказал Лукьянцев.

Напомним, Клюшина экстрадировали из Швейцарии в Америку 18 декабря. Российский гражданин был арестован в Швейцарии 21 марта по запросу США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Как сообщали СМИ, Клюшин является учредителем компании "М13", которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга.

Всего, по данным МИД России, по запросам США в третьих странах, начиная с 2008 года, были арестованы и экстрадированы в Америку уже более полусотни российских граждан. В их числе - предприниматель Виктор Бут, летчик Константин Ярошенко и многие другие россияне, которые по различным обвинениям были приговорены к огромным срокам заключения и в настоящее время отбывают их в американских тюрьмах.

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