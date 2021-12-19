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Рубрика: В мире

Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. "Американские полицейские задержали его в Цюрихе и сопровождали во время полета в США", - цитирует РИА Новости сообщение Федерального управления юстиции Швейцарии.

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Ранее швейцарский суд отклонил жалобу адвокатов Клюшина на решение о его выдаче Соединенным Штатам. При этом в ведомстве уточнили, что обжаловать данное решение нельзя. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия разочарована решением Швейцарии об экстрадиции россиянина.

Напомним, Клюшин является учредителем компании "М13", специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. Его арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Американская сторона обвиняет его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

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