МИД: Москве срочно нужен ответ на предложения по гарантиям безопасности

"Мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - сказал дипломат.

При этом на Смоленской площади не исключают, что США могут затянуть с ответом.

"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал Рябков журналистам.

На текущий момент Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения.