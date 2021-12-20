МИД: Москве срочно нужен ответ на предложения по гарантиям безопасности

Россия срочно ждет ответ США на выдвинутые Москвой 17 декабря инициативы по взаимным гарантиям безопасности. Об этом, как сообщает РИА Новости, в понедельник заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
"Мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам", - сказал дипломат.
При этом на Смоленской площади не исключают, что США могут затянуть с ответом.
"Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению", - сказал Рябков журналистам.
На текущий момент Вашингтон пока не отреагировал на российские предложения.