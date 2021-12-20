Минздрав предложил изменить порядок оказания онкологической помощи

Согласно предлагаемым изменениям, устанавливать диагноз онкологического заболевания смогут не только врачи-онкологи, но и специалисты другого профиля на основе комплексного обследования пациента.

Кроме того, онкологи смогут отправлять биологический или биопсийный материал пациентов не только в патологоанатомическое бюро, но и в клинико-диагностические лаборатории.

Еще одно нововведение касается телемедицинских консультаций. Предполагается, что они будут носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Ранее Минздрав предложил увеличить стимулирующие выплаты для врачей, проявляющих онконастороженность в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров, с одной до десяти тысяч рублей. Кроме того, власти намерены упростить условия получения этих денег, поскольку действующая программа малоэффективна.

Сейчас за каждый случай впервые выявленного онкологического заболевания, диагноз которого подтвержден лабораторными исследованиями, предусмотрены выплаты для медиков: 500 рублей выплачивается врачу-терапевту, педиатру, фельдшеру, который отвечает за проведение диспансеризации и профилактических осмотров; еще 500 рублей получает доктор, который проводил осмотр и направил пациента с подозрением на онкозаболевание на обследование.