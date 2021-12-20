Москалькова: Проект закона о пытках определяет их как должностное преступление

Новости

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оштрафован на 25 тысяч рублей 16:08
Сын Павла Астахова отправлен под домашний арест 16:06
В Мадриде прошел забег Санта-Клаусов 16:06
Нижегородские власти ограничили работу общепита в новогодние праздники 16:04
"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе 16:02
Собянин: 80% госпитализированных с COVID-19 в Москве занимались самолечением 16:01
Мобильное приложение защитит лес от браконьеров 16:00
Военная техника США попала в ДТП в Германии: Есть пострадавшие 15:47
Мишустин: Товарооборот России и Казахстана вернулся на траекторию роста 15:47
Григорий Лепс развелся с женой после двадцати лет брака 15:41
Врач назвал основные симптомы постковида 15:40
Названы города, где "квадрат" в новостройке продается дороже 100 тысяч рублей 15:39
В Госдуму внесен законопроект о базовом доходе для семей с детьми 15:38
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за "омикрона" 15:29
В Москве из-за морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности 15:28
Рябков: Улучшение отношений России и США зависит от Вашингтона 15:19
Военные построили мост в Вологодской области 15:17
Путин и Моди обсудили вопросы международной стабильности 15:16
Собянин: Борьба с ковидом обошлась Москве примерно в 800 млрд рублей 15:06
В Подмосковье сняли со льдины пенсионера 15:06
Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ 14:46
На парковках Казани будут блокировать колеса машин без номеров 14:39
На севере Египта выпал снег 14:38
Банк России опроверг взлом своей платежной системы хакерами 14:33
Почему ЕС игнорирует проблему животных в цирках 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В России повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
20.12.2021 15:56
Рубрика: Власть

Москалькова: Проект закона о пытках определяет их как должностное преступление

Текст: Владимир Емельяненко

В понедельник, 20 декабря, в Госдуму был внесен проект закона об усилении уголовной ответственности за пытки. Вопрос о пытках в местах заключения был предметом обсуждения на встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России Владимиром Путиным. На ней он особо подчеркнул, что нужна система мер, которые бы сняли угрозу пыток. И вот законопроект об усилении уголовной ответственности за пытки готов. Он поступил на рассмотрение парламентариев.

Адвокатура поддержала законопроект о наказании за пытки

- Законопроект привел понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также с Европейской конвенцией о предупреждении пыток и предлагает внести ряд изменений в УК РФ, - комментирует ситуацию для "РГ" уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. - Законопроект формулирует пытки как признак должностного преступления, совершенного дознавателем, следователем и другими сотрудниками правоохранительных органов.

Москалькова поддержала инициативу сенаторов и депутатов по законопроекту о пытках. Ранее она не раз поднимала эту тему в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. С 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в действующее законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за пытки.

Кроме того, в докладе уполномоченного за 2019 год были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, а именно - введение специальной нормы в УК РФ, усиление гражданского контроля и использование одного из эффективных средств в мировой практике по противодействию насилию - введение института Национального превентивного механизма. Его, считает омбудсмен, уместно создать на федеральном уровне и закрепить его функции за уполномоченным. Законодатели учли эти предложения омбудсмена и внесли их в законопроект. Вместе с тем, как считает Татьяна Москалькова, законопроект все же "представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению".

Власть Право Уголовное право Президент Уполномоченный по правам человека Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой 100 тысяч рублей
Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах
Биржевая цена газа в Европе превысила 1700 долларов
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими