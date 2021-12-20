Москалькова: Проект закона о пытках определяет их как должностное преступление

В понедельник, 20 декабря, в Госдуму был внесен проект закона об усилении уголовной ответственности за пытки. Вопрос о пытках в местах заключения был предметом обсуждения на встрече Совета по развитию гражданского общества и правам человека с президентом России Владимиром Путиным. На ней он особо подчеркнул, что нужна система мер, которые бы сняли угрозу пыток. И вот законопроект об усилении уголовной ответственности за пытки готов. Он поступил на рассмотрение парламентариев.

- Законопроект привел понятие пыток в соответствие с Конвенцией ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также с Европейской конвенцией о предупреждении пыток и предлагает внести ряд изменений в УК РФ, - комментирует ситуацию для "РГ" уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. - Законопроект формулирует пытки как признак должностного преступления, совершенного дознавателем, следователем и другими сотрудниками правоохранительных органов.

Москалькова поддержала инициативу сенаторов и депутатов по законопроекту о пытках. Ранее она не раз поднимала эту тему в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Саратове, Иркутске и Кирове. С 2019 года при уполномоченном создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в действующее законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за пытки.

Кроме того, в докладе уполномоченного за 2019 год были даны рекомендации, устанавливающие уголовную ответственность за пытки, а именно - введение специальной нормы в УК РФ, усиление гражданского контроля и использование одного из эффективных средств в мировой практике по противодействию насилию - введение института Национального превентивного механизма. Его, считает омбудсмен, уместно создать на федеральном уровне и закрепить его функции за уполномоченным. Законодатели учли эти предложения омбудсмена и внесли их в законопроект. Вместе с тем, как считает Татьяна Москалькова, законопроект все же "представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению".