На Филиппинах число жертв тайфуна "Раи" возросло до 208

Последствия тайфуна "Раи" на Филиппинах, 19 декабря 2021 г. Фото: AFP/Ferdinandh CABRERA

Не менее 208 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах. Такую информацию в понедельник распространила газета Manila Bulletin, ссылаясь на данные полиции. Ранее сообщалось о 75 погибших.

По сведениям издания, ранения получили 239 человек, еще 52 числятся пропавшими без вести, пишет ТАСС. Еще до удара стихи власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тысяч жителей. Людей разместили в 274 эвакуационных центров в различных провинциях страны.

"Раи" - 22-й в этом сезоне тайфун - сформировался в западной части Тихого океана. По сведениям Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама, эпицентр тайфуна движется в сторону провинции Биньдинь.

Этот тайфун стал одним из самых смертоносных в недавней истории страны, отмечает агентство France-Presse.